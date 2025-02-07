Также американский лидер призвал полностью закрыть вышеуказанную организацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в Truth Social.

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Что заявил Трамп о USAID

Президент США в очередной раз обвинил USAID, и выразил позицию о необходимости закрытия организации, несмотря на то, что может серьезно повлиять на глобальные гуманитарные инициативы, ведь известно, что USAID является крупнейшим в мире донором.

То, как тратятся деньги, причем в значительной степени мошенническим путем, совершенно непонятно. Коррупция достигла невиданных ранее масштабов. Закройте ее,

– написал американский лидер.

При этом он не привел никаких подтверждений. Лишь ранее Белый Дом осветил миллионные расходы организации, согласно которым большие средства направили, в частности, на "трансгендерную оперу" в Колумбии, "трансгендерный комикс" в Перу и тому подобное.

Напомним, ранее Илон Маск обвинил USAID в финансировании китайской лаборатории, откуда, как утверждают в США, вышел коронавирус. Позже стало известно, что в соцсети Х исчезла страница этого американского агентства.