Також американський лідер закликав повністю закрити вищевказану організацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію в Truth Social.

Дивіться також Агентство USAID перейшло під контроль Держдепу США: Рубіо зробив заяву

Що заявив Трамп про USAID

Президент США вкотре звинуватив USAID, і висловив позицію про необхідність закриття організації, попри те, що може серйозно вплинути на глобальні гуманітарні ініціативи, адже відомо, що USAID є найбільшим у світі донором.

Те, як витрачаються гроші, причому значною мірою шахрайським шляхом, абсолютно незрозуміло. Корупція досягла небачених раніше масштабів. Закрийте її,

– написав американський лідер.

Водночас він не навів жодних підтверджень. Лише раніше Білий Дім висвітлив мільйонні витрати організації, згідно з якими великі кошти спрямували, зокрема, на "трансгендерну оперу" в Колумбії, "трансгендерний комікс" у Перу тощо.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск звинуватив USAID у фінансуванні китайської лабораторії, звідки, як стверджують у США, вийшов коронавірус. Пізніше стало відомо, що у соцмережі Х зникла сторінка цього американського агентства.