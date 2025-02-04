Там заявили про фінансування сумнівних проєктів по всьому світу, висвітливши мільйонні витрати організації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Білого дому.

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На що витрачали кошти в USAID

Адміністрація американського лідера навела докази "розтрат та зловживання" агентством. Серед усього іншого там виокремили наступні витрати:

1,5 мільйона доларів на "розширення справедливості різноманітності та залучення до робочих місць і бізнес-спільнот Сербії";

70 тисяч доларів на "DEI musical" в Ірландії;

2,5 млн доларів на електромобілі для В'єтнаму;

47 тисяч доларів на "трансгендерну оперу" в Колумбії;

32 тисяч доларів на "трансгендерний комікс" у Перу;

2 мільйони доларів на зміну статі та "ЛГБТ-активізм" у Гватемалі;

6 мільйонів доларів на фінансування туризму в Єгипті;

мільйони доларів для EcoHealth Alliance, який брав участь у дослідженнях в лабораторії в Ухані;

"сотні тисяч сухпайків", які, за даними Білого дому, потрапили до бойовиків, пов’язаних з Аль-Каїдою в Сирії:

фінансування "персоналізованих" протизаплідних засобів контролю народжуваності в країнах, що розвиваються.

Протягом десятиліть USAID було непідзвітним платникам податків, оскільки спрямовувало величезні суми грошей на безглузді – і в багатьох випадках зловмисні – улюблені проєкти закоренілих бюрократів без жодного нагляду,

– ідеться у повідомленні Білого дому.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск звинуватив USAID у фінансуванні китайської лабораторії, звідки, як стверджують у США, вийшов коронавірус. Пізніше стало відомо, що у соцмережі Х зникла сторінка цього американського агентства.