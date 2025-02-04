Там заявили о финансировании сомнительных проектов по всему миру, осветив миллионные расходы организации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Белого дома.

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На что тратили средства в USAID

Администрация американского лидера привела доказательства "растрат и злоупотребления" агентством. Среди всего прочего там выделили следующие расходы:

1,5 миллиона долларов на "расширение справедливости разнообразия и привлечения к рабочим местам и бизнес-сообществам Сербии";

70 тысяч долларов на "DEI musical" в Ирландии;

2,5 млн долларов на электромобили для Вьетнама;

47 тысяч долларов на "трансгендерную оперу" в Колумбии;

32 тысяч долларов на "трансгендерный комикс" в Перу;

2 миллиона долларов на смену пола и "ЛГБТ-активизм" в Гватемале;

6 миллионов долларов на финансирование туризма в Египте;

миллионы долларов для EcoHealth Alliance, который участвовал в исследованиях в лаборатории в Ухане;

"сотни тысяч сухпайков", которые, по данным Белого дома, попали к боевикам, связанных с Аль-Каидой в Сирии:

финансирование "персонализированных" противозачаточных средств контроля рождаемости в развивающихся, странах.

В течение десятилетий USAID было неподотчетным налогоплательщикам, поскольку направляло огромные суммы денег на бессмысленные – и во многих случаях злонамеренные – любимые проекты закоренелых бюрократов без всякого надзора,

– говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, ранее Илон Маск обвинил USAID в финансировании китайской лаборатории, откуда, как утверждают в США, вышел коронавирус. Позже стало известно, что в соцсети Х исчезла страница этого американского агентства.