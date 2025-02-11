Він погодився, що США слід допомагати іншим країнам, але ця допомога повинна бути правильною. Про це інформує 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Рубіо подкасту Patriot на SiriusXM.

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Чи продовжать США надавати допомогу іншим країнам

Рубіо підкреслив, що Сполучені Штати залишаються залученими у світові проблеми, але допомога від Сполучених Штатів має бути більш ефективною.

Я вважаю, що правильна іноземна допомога є корисною для країни, але вона має бути правильною,

– сказав він.

На його думку, уявлення про те, що США "мають витрачати від $40 до $60 млрд на іноземну допомогу і що всі ці гроші йдуть на розумні цілі, абсурдне".

Частина цих коштів витрачається неефективно,

– вважає він.

Він наголосив на необхідності глибокого аналізу програм іноземної допомоги, значна частина яких фінансується через USAID та Держдепартамент США.

"Визначити проєкти, які дійсно підтримують наші національні інтереси, і продовжити фінансування цих ініціатив, а також позбутися тих, що є марною тратою грошей або навіть суперечать нашим інтересам у світі", – пояснив Рубіо.

Наразі, за словами держсекретаря, США тимчасово призупинили всю міжнародну допомогу, щоб провести повний аудит фінансованих програм. Ті проєкти, що доведуть свою ефективність, отримають подальше фінансування, а деякі з них можуть бути навіть посилені.

Нагадаємо, замороження іноземного фінансування США негативно вплинуло на шість проєктів Генеральної прокуратури України, що стосуються воєнних злочинів Росії.