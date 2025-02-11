Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RadioFreeEurope.

До теми Мюнхен 2025․ Який мирний план везе Келлог, чи будуть переговори й чого чекати Україні

Білий дім узгоджує деталі переговорів

Президент США, виступаючи на брифінгу в Білому домі 10 лютого, підтвердив, що спецпредставник по Україні та Росії Кіт Келлог відвідає Україну "на наступному тижні". Проте Трамп точної дати візиту Келлога до Києва не назвав.

Також спецпредставник Трампа має зустрітися з Володимиром Зеленським під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочнеться 14 лютого. Крім того, президент України на полях конференції проведе зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

На Мюнхенській конференції також мають бути присутні Держсекретар Марко Рубіо та глава Пентагону Піт Гегсет.

Келлог підкреслив в інтерв'ю Associated Press, що США "донесуть свої очікування союзникам".

Коли повернемося з Мюнхену, хочемо донести до президента варіанти, щоб, коли він (безпосередньо) візьме участь у мирному процесі, він знав, як це виглядатиме для нього,

– наголосив Кіт Келлог.

За його словами, Білий дім узгоджує деталі переговорів, що надасть команді Трампа першу серйозну можливість донести до суспільства інформацію щодо підходу нової адміністрації до війни в Україні.

Знаючи, як працює цей процес, для Зеленського, імовірно, було б краще, якби ми зібралися всі разом і обговорили це як група,

– сказав спецпредставник Трампа.

Водночас Трамп наполягає на найшвидшому припиненні війни, а Зеленський закликає до міцних гарантій безпеки як частини будь-якої угоди з Москвою.

Київ має побоювання, як зазначає видання, що будь-яка угода, що не має жорстких воєнних зобов'язань, зокрема, членства в НАТО чи розгортання миротворчих військ, надасть Кремлю час для перегрупування та переозброєння для нового наступу.

Нагадаємо, що за даними телеканалу CNN, який посилається на джерела в українському уряді, візит Кіта Келлога в Україну запланований на 20 лютого.