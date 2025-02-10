Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Коли Келлог може презентувати Трампу варіанти закінчення війни

Джерела американського видання стверджують, що Келлог спочатку зустрінеться з офіційними особами ЄС на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині, яка відбудеться 14 – 16 лютого. Також генерал планує отримати інформацію під час свого візиту до Києва, який очікується 20 лютого.

Очікується, що Келлог обговорить з європейськими чиновниками їхню готовність взяти на себе ініціативу щодо надання стримувальних сил для забезпечення того, щоб гарантувати мирне врегулювання. У ЗМІ також додають, що на конференції у Німеччині Келлог також закликає союзників у ЄС витрачати більше коштів на оборону.

Крім того, раніше видання Semafor з посиланням на трьох західних чиновників, знайомих із переговорами, також повідомило, що Келлог готує кілька варіантів припинення війни.

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Раніше у ЗМІ повідомляли, що план припинення війни в Україні можуть презентувати на Мюнхенській конференції, зокрема – його нібито мав озвучити Кіт Келлог. Однак сам спецпредставник Трампа офіційно спростував цю інформацію. Келлог заявив, що американська делегація під час візиту до Німеччини проведе зустрічі з європейськими лідерами, а після цього інформацію передадуть Трампу для підготовки плану.