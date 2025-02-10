Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Когда Келлог может представить Трампу варианты окончания войны

Источники американского издания утверждают, что Келлог сначала встретится с официальными лицами ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, которая состоится 14 – 16 февраля. Также генерал планирует получить информацию во время своего визита в Киев, который ожидается 20 февраля.

Ожидается, что Келлог обсудит с европейскими чиновниками их готовность взять на себя инициативу по предоставлению сдерживающих сил для обеспечения того, чтобы гарантировать мирное урегулирование. В СМИ также добавляют, что на конференции в Германии Кэллог также призывает союзников в ЕС тратить больше средств на оборону.

Кроме того, ранее издание Semafor со ссылкой на трех западных чиновников, знакомых с переговорами, также сообщило, что Келлог готовит несколько вариантов прекращения войны.

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Ранее в СМИ сообщали, что план прекращения войны в Украине могут представить на Мюнхенской конференции, в частности – его якобы должен был озвучить Кит Келлог. Однако сам спецпредставитель Трампа официально опроверг эту информацию. Келлог заявил, что американская делегация во время визита в Германию проведет встречи с европейскими лидерами, а после этого информацию передадут Трампу для подготовки плана.