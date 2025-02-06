Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Келлога для Newsmax. Отмечается, что нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности будет 61-й и продлится с 14 по 16 февраля.

Читайте также Вероятно, представит в Мюнхене: какие пункты может содержать план мира от Келлога

Кто и когда озвучит мирный план США

США не планируют объявлять свой план прекращения войны в Украине на Мюнхенской конференции.

Мы едем на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Одно медиа заявило, что на следующей неделе мы представим "мирный план". Нет, таких планов нет. Я им комментариев не давал. Человек, который представит "мирный план" – это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем привлечены, поможем ему с этим. Этого не произойдет на следующей неделе,

– объяснил спецпредставитель президента США.

По словам Кита Келлога, американская делегация проведет необходимые встречи с европейскими лидерами в Мюнхене. После этого всю информацию передадут Трампу, чтобы он мог подготовить свой мирный план.

Напомним, ранее Кэллог анонсировал свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Во время мероприятия чиновник намерен обсудить с американскими союзниками стратегию по завершению войны в Украине.

После этого журналисты Bloomberg сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа может представить свой план по завершению войны в Украине уже 14 – 16 февраля. Собеседники издания не привели конкретных деталей, но заметили, что пункты плана будут включать потенциальное замораживание боевых действий, и оставление оккупированных территорий в "неопределенном состоянии".