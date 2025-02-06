Об этом в эфире 24 Канала отметил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, подчеркнув, что сейчас идет масштабная работа, чтобы переговоры для прекращения боевых действий в Украине состоялись.

Смотрите также Вероятно, представит в Мюнхене: какие пункты может содержать план мира от Келлога

США представят предложения по мирному плану

Подоляк отметил, что не стоит пребывать в иллюзиях, ведь пока нет согласованного плана с конкретными пунктами, есть только предложения от США. Частично о них стало известно.

Плана не будет, будут предложения для общего обсуждения на уровне партнеров. После презентации определенных пунктов в Мюнхене Келлог будет в Украине для того, чтобы согласовать предложения украинской стороны, затем синхронизировать их с европейскими союзниками,

– рассказал Подоляк.

Заморозка войны не будет означать долговременный мир

Советник главы ОПУ отметил, что без давления на Россию результата не будет, инструменты давления в определенной степени уже заявлены. Среди таких могут быть экономические (нефтяное эмбарго), милитаристские (предусмотрение ракетных программ для Украины).

"Это прагматический подход к тому, почему Украина важна для США. Речь идет о возможности вместе с Украиной инвестировать деньги в перспективные и важные отрасли (редкоземельные металлы, аэрокосмос, химия). Вряд ли США будут заинтересованы позволять России за счет Украины существенно увеличивать свои глобальные влияния", – считает Подоляк.

Издание Bloomberg сообщило, что план Трампа будет предусматривать замораживание конфликта и предоставление Украине гарантий безопасности. Подоляк отметил, что надо понимать, что это не будет означать справедливый и долговременный мир.

"Все эти анонимные источники, которые говорят о пунктах плана, не говорят о ключевом – что будем делать с Россией? Представим, что конфликт заморозили, что-то забрали у Украины, не дали вступить в НАТО, а как останавливать будут Россию? Этого в этих презентациях, которые делает сегодня Bloomberg, нет", – обратил внимание Подоляк.

О важности давления на Россию

Консультации по мирному плану на уровне с Украиной были, но они касались предложений США для разработки так называемой дорожной карты, которая должна способствовать началу переговорного процесса.

По словам Подоляка, сегодня Украина четко говорит, что этот план должен сопровождаться определенными условиями. Ведь садиться за стол переговоров с Россией, когда она будет чувствовать, что может дальше нагло себя вести, пренебрегая нормами международного права, это нонсенс.

Садиться за стол переговоров, если не будет четко прописано как планируется давить на Россию, нет смысла. Это для наших американских партнеров сегодня тоже очевидно. Поэтому они делают определенные заявления через Трампа о возможности снижения цены на нефть,

– озвучил Подоляк.

Если инструменты давления на Россию будут не только артикулированы, но и частично реализованы, тогда, по убеждению советника председателя ОПУ, Кремль будет понимать, что цена войны существенно возрастает, а значит можно будет выйти на переговорный процесс.