По це в етері 24 Каналу зазначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, підкресливши, що наразі триває масштабна робота, аби переговори задля припинення бойових дій в Україні відбулися.

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США представлять пропозиції щодо мирного плану

Подоляк наголосив, що не варто перебувати в ілюзіях, адже поки що немає узгодженого плану з конкретними пунктами, є лише пропозиції від США. Частково про них стало відомо.

Плану не буде, будуть пропозиції для загального обговорення на рівні партнерів. Після презентації певних пунктів в Мюнхені Келлог буде в Україні для того, щоб узгодити пропозиції української сторони, потім синхронізувати їх з європейськими союзниками,

– розповів Подоляк.

Замороження війни не означатиме довготривалий мир

Радник голови ОПУ зауважив, що без тиску на Росію результату не буде, інструменти тиску певною мірою вже заявлені. Серед таких можуть бути економічні (нафтове ембарго), мілітарні (передбачення ракетних програм для України).

"Це прагматичний підхід до того, чому Україна важлива для США. Йдеться про можливості разом з Україною інвестувати гроші у перспективні й важливі галузі (рідкісноземельні метали, аерокосмос, хімія). Навряд чи США будуть зацікавлені дозволяти Росії коштом України суттєво збільшувати свої глобальні впливи", – вважає Подоляк.

Видання Bloomberg повідомило, що план Трампа передбачатиме замороження конфлікту і надання Україні гарантій безпеки. Подоляк наголосив, що треба розуміти, що це не означатиме справедливий і довготривалий мир.

"Всі ці анонімні джерела, які говорять про пункти плану, не говорять про ключовий – що будемо робити з Росією? Уявімо, що конфлікт заморозили, щось забрали в Україні, не дали вступити в НАТО, а як зупиняти будуть Росію? Цього в цих презентаціях, які робить сьогодні Bloomberg, немає", – звернув увагу Подоляк.

Про важливість тиску на Росію

Консультації щодо мирного плану на рівні з Україною були, але вони стосувались пропозицій США для розробки так званої дорожньої карти, яка має сприяти початку переговорного процесу.

Зі слів Подоляка, сьогодні Україна чітко говорить, що цей план має супроводжуватись певними умовами. Адже сідати за стіл переговорів з Росією, коли вона буде відчувати, що може далі нахабно себе поводити, нехтуючи нормами міжнародного права, це нонсенс.

Сідати за стіл переговорів, якщо не буде чітко прописано як планується тиснути на Росію, немає сенсу. Це для наших американських партнерів сьогодні теж є очевидним. Тому вони роблять певні заяви через Трампа щодо можливості зниження ціни на нафту,

– озвучив Подоляк.

Якщо інструменти тиску на Росію будуть не лише артикульовані, а й частково реалізовані, тоді, за переконанням радника голови ОПУ, Кремль розумітиме, що ціна війни суттєво зростає, а значить можна буде вийти на переговорний процес.