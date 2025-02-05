Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Подробиць щодо плану не повідомили.

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Коли презентують план США щодо завершення бойових дій

Вже на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 14–16 лютого влада США може розповісти про дії для завершення війни в Україні. Цей план планують презентувати до трирічної річниці початку повномасштабної війни в Україні.

Журналістам не розповіли про формат можливого обговорення плану. Але відомо, що Кіт Келлог останнім часом часто натякав, що США мають "надійний план" для припинення бойових дій в Україні та початку переговорів.

Хоча союзники Дональда Трампа і були прихильниками "миру через силу", але члени адміністрації розділилися в думках щодо того, яким сильним має бути тиск на Росію. Під час конференції Келлог має намір більш детально обговорити з американськими союзниками стратегію щодо завершення війни в Україні.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції також може відбутися зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та очільника українського МЗС Андрія Сибіги.