Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE. Відомо, що Андрія Сибігу запросили на зустрічі на рівні очільників МЗС країн ЄС, що відбудеться в Парижі.

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Де може відбутися зустріч глави МЗС України з держсекретарем США

На цій міжнародній зустрічі 12 лютого Андрій Сибіга зустрічається з посадовцями країн Європейського Союзу. Там, зокрема, обговорюють допомогу Україні та досягнення справедливого миру, рішення щодо посилення стійкості, обороноздатності та безпеки України та НАТО. Однак, інформації щодо участі Марко Рубіо в цьому засіданні немає.

На жаль, станом на сьогодні, в мене немає підтвердження розмови з Марко Рубіо, з моїм американським колегою. Я чекаю таке підтвердження, сподіваюся, що ця розмова буде проведена в короткій перспективі,

– сказав міністр закордонних справ.

Андрій Сибіга зазначив, що сподівається побачитися з державним секретарем США на Мюнхенській безпековій конференції.

Марко Рубіо мав приїхати до Парижа

Раніше йшлося, що держсекретар США долучиться до засідання міністрів закордонних справ у Парижі. Участь у ньому могла ознайомити Марко Рубіо з контекстом України та російсько-української війни. Якби новий держсекретар доєднався до зустрічі, це була б перша офіційна зустріч української та американської сторони після зміни адміністрації.