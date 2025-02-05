Адміністрація Трампа наразі веде дискусії із представниками як України, так і Росії. За словами самого політика, вони проходять "добре". У Кремлі теж визнали, що між Москвою і Вашингтоном інтенсифікувалися контакти на рівні окремих відомств, передає 24 Канал із посилання на пост Кіта Келлога у соцмережі "Х".

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Що відомо

З 14 по 16 лютого має відбутися Мюнхенська безпекова конференція. Спецпредставник Трампа з питань України і Росії Кіт Келлог планує взяти у ній участь. Під час заходу чиновник має намір обговорити з американськими союзниками стратегію щодо завершення війни в Україні.

Я з нетерпінням чекаю на розмову про мету Дональда Трампа покінчити з кровопролитною та дорогою війною в Україні. Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами,

– повідомив Келлог.

Окрім Келлога, на конференції у Мюнхені буде присутній віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, у лютому Келлог, ймовірно, прибуде в Україну для зустрічі із Зеленським.