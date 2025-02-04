Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського.

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Що сказав Зеленський про перемовини з Путіним

Президент підкреслив, що Путін – злочинець і убивця. Розмови з ним уже є компромісом для цивілізованого світу.

За столом переговорів повинні бути Сполучені Штати Америки, Європа, Україна і Росія. Позиція Києва має бути сильною.

"Ніхто не знає, як ця розмова почнеться і як вона закінчиться. Але ми віримо, що президент Трамп хоче досягти успіху в цій ситуації, а успіх – це перемога здорового глузду і це однозначно кінець гарячої фази війни", – сказав гарант.

Я готовий сидіти навпроти Путіна за столом переговорів, якщо це буде єдиний варіант для досягнення миру в Україні,

– заявив Зеленський.