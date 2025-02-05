Администрация Трампа сейчас ведет дискуссии с представителями как Украины, так и России. По словам самого политика, они проходят "хорошо". В Кремле тоже признали, что между Москвой и Вашингтоном интенсифицировались контакты на уровне отдельных ведомств, передает 24 Канал со ссылкой на пост Кита Келлога в соцсети Х.

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Что известно

С 14 по 16 февраля должна состояться Мюнхенская конференция по безопасности. Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует принять в ней участие. Во время мероприятия чиновник намерен обсудить с американскими союзниками стратегию по завершению войны в Украине.

Я с нетерпением жду разговора о цели Дональда Трампа покончить с кровопролитной и дорогой войной в Украине. Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами,

– сообщил Келлог.

Кроме Келлога, на конференции в Мюнхене будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Отметим, что по данным СМИ, в феврале Келлог, вероятно, прибудет в Украину для встречи с Зеленским.