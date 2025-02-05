Глава государства назвал вступление Украины в НАТО "самой дешевой" гарантией безопасности, передает 24 Канал со ссылкой на интервью британскому ведущему Пирсу Моргану.

Смотрите также Оккупированные территории можно вернуть как военным, так и дипломатическим путем, – Зеленский

В чем выгода России

Владимир Зеленский подчеркнул, что членство в НАТО является не только гарантией того, что Путин не вторгнется в Украину с новой войной. Вступление нашей страны в Альянс также укрепит его самого, ведь на страже безопасности союзников будут стоять сотни тысяч украинских военных.

Более того, подчеркнул президент, Украина в НАТО – это также и гарантия для россиян. Это залог того, что украинцы не пойдут на них с войной, а будут решать все вопросы дипломатическим способом. "НАТО – это гарантия для всех, стабильная и не такая дорогая", – отметил политик.

К слову, украинский лидер выразил готовность сесть с Путиным за стол переговоров. Несмотря на то, что российский диктатор – преступник и убийца, Зеленский готов пойти на такой шаг, если это принесет мир. Президент отметил, что на переговорах должны быть Соединенные Штаты Америки, Европа, Украина и Россия. Позиция Киева обязательно должна быть сильной.