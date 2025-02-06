Его прогнозы не слишком обнадеживающие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Келлога в интервью Fox News.
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"Этого не произойдет"
Кит Келлог заявил, что у Украины нет шансов вернуть себе ядерное оружие.
Шанс того, что они вернут свое ядерное оружие, есть где-то между минимальным и нулевым. Будем честными, мы оба знаем, что этого не произойдет,
– сказал спецпредставитель Трампа журналистике.
К слову, администрация предыдущего президента США Байдена также выступала против возвращения ядерного оружия Украине. Там говорили, что делают все для "усиления различных обычных мощностей в Украине, а не ядерный потенциал".
Напомним, что спецпредставитель Трампа Кэллог может приехать в Украину 20 февраля – эту дату предложили Штаты. А 14 – 16 февраля он будет присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности, где могут представить план завершения войны в Украине.