Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Когда Келлог посетит Украину
Уже 20 февраля планируется визит специального представителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога.
Визит спецпредставителя президента США Трампа по вопросам Украины Келлога в Киев планируют на 20-е февраля. Эту дату предложила американская сторона,
– сообщили изданию источники в ОП.
Напомним, что в начале января стало известно, что Кит Келлог откладывал свою ознакомительную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Она была отложена без объяснения причин.
К слову, администрация Трампа может представить план завершения войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности 14 – 16 февраля. Впрочем, его подробности не раскрываются.