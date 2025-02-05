Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Когда Келлог посетит Украину

Уже 20 февраля планируется визит специального представителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога.

Визит спецпредставителя президента США Трампа по вопросам Украины Келлога в Киев планируют на 20-е февраля. Эту дату предложила американская сторона,

– сообщили изданию источники в ОП.

Напомним, что в начале января стало известно, что Кит Келлог откладывал свою ознакомительную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Она была отложена без объяснения причин.

К слову, администрация Трампа может представить план завершения войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности 14 – 16 февраля. Впрочем, его подробности не раскрываются.