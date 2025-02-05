Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Подробностей относительно плана не сообщили.

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Когда презентуют план США по завершению боевых действий

Уже на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14–16 февраля, власти США могут рассказать о действиях по завершению войны в Украине. Этот план планируется презентовать к трехлетней годовщине начала полномасштабной войны в Украине.

Журналистам не рассказали о формате возможного обсуждения плана. Но известно, что Кит Келлог в последнее время часто намекал, что у США есть "надежный план" для прекращения боевых действий в Украине и начала переговоров.

Хотя союзники Дональда Трампа и были сторонниками "мира через силу", но члены администрации разделились во мнениях относительно того, как сильным должно быть давление на Россию. В ходе конференции Келлог намерен более подробно обсудить с американскими союзниками стратегию по завершению войны в Украине.

Напомним, на Мюнхенской конференции также может состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы украинского МИД Андрея Сибиги.