Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE. Известно, что Андрея Сибигу пригласили на встречи на уровне руководителей МИД стран ЕС, которая состоится в Париже.

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Где может состояться встреча главы МИД Украины с госсекретарем США

На этой международной встрече 12 февраля Андрей Сибига встречается с должностными лицами стран Европейского Союза. Там, в частности, обсуждают помощь Украине и достижения справедливого мира, решения по усилению устойчивости, обороноспособности и безопасности Украины и НАТО. Однако, информации об участии Марко Рубио в этом заседании нет.

К сожалению, по состоянию на сегодня, у меня нет подтверждения разговора с Марко Рубио, с моим американским коллегой. Я жду такое подтверждение, надеюсь, что этот разговор будет проведен в короткой перспективе,

– сказал министр иностранных дел.

Андрей Сибига отметил, что надеется увидеться с государственным секретарем США на Мюнхенской конференции по безопасности.

Марко Рубио должен был приехать в Париж

Ранее говорилось, что госсекретарь США присоединится к заседанию министров иностранных дел в Париже. Участие в нем могло ознакомить Марко Рубио с контекстом Украины и российско-украинской войны. Если бы новый госсекретарь присоединился к встрече, это была бы первая официальная встреча украинской и американской стороны после смены администрации.