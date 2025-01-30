Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что эта встреча действительно очень важна. Поскольку визит Кита Келлога был перенесен, первым лицом, с которым украинские дипломаты смогут обсудить вопросы войны, станет именно госсекретарь США Марко Рубио.

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Кроме того, на встрече будут присутствовать представители других европейских стран.

Позиция Украины и знакомство США с ее контекстом

"Очевидно, что в центре обсуждения будет российско-украинская война, и понятно, что Украина не будет там в одиночестве. Я не сомневаюсь в профессионализме Сибиги – он опытный дипломат. Представить четкую позицию Украины, определить красные линии – это для него не проблема. В то же время поддержка наших европейских коллег также будет иметь большую ценность", – сказал Игорь Рейтерович.

Политолог добавил, что эта встреча будет иметь ознакомительный характер для Марко Рубио в контексте Украины и российско-украинской войны. Он также отметил, что для Украины было бы хорошо, если бы она и европейские страны уже представили на встрече конкретный план и видение будущего сотрудничества с США.

Рубио мог бы передать эту информацию Трампу, предложить свое видение и, возможно, привезти какие-то предложения для Украины. Эта встреча обсуждалась уже давно, и сейчас она подтвердилась. Поэтому с большой вероятностью эта дата станет началом официальных встреч с представителями новой администрации США,

– отметил Рейтерович.

Он добавил, что эта встреча может стать важным шагом в привлечении новой американской власти к украинскому вопросу.