Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского. Ранее гарант поручил правительству отчитаться о приостановлении помощи от USAID.

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Что сказал Зеленский в обращении 29 января

Президент заявил, что поручил продолжать аудит приостановленных направлений помощи от США.

И именно на гуманитарных направлениях, на безопасностных и социальных должно быть больше нашей и европейской активности. Чтобы сейчас, пока идет наработка новой американской политики, мы поддержали людей,

– отметил он.

Алексей Кулеба и Виктор Микита уже доложили о критически важных программах, которые ранее финансировали США.

"Некоторые ключевые вещи я уже поручил делать за внутренние наши средства, а также – говорить с европейцами", – лаконично сказал Зеленский.

Под сокращение финансирования попали такие программы:

распределенная генерация энергетики и программы устойчивости для украинских общин, для городов и сел;

ветеранские проекты – хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов ветеранами;

проекты в портах, которые строили во взаимодействии с партнерами.

По словам Зеленского, новые современные пункты пропуска служили для того, чтобы экономическая активность была выше, а работа таможенников – более прозрачной. То есть замораживание финансирования касается экономической безопасности. Президент пообещал искать на это больший внутренний ресурс.

"Есть определенные вопросы и по линии Министерства здравоохранения, также – в области кибербезопасности. Всем этим занимаемся", – заверил гарант.

Министр энергетики рассказал о работе энергосистемы. А Зеленский говорил с главой правительства Дании Метте Фредериксен, поблагодарил за поддержку Украины.

"И по нашей работе с Евросоюзом, со странами-соседями в ЕС: важно, что сохраняем нашу позицию – всегда конструктивную, – можем помогать партнерам, которые в этом действительно нуждаются, и благодарны всем, кто помогает нам, кто помогает Украине. Европейцам нужно это ощущение, что общий энергетический рынок, общие системы и проекты дают реальную пользу европейцам. Только благодаря единству это возможно", – так украинский президент намекнул на истеричное поведение Фицо.

Поскольку Украина 29 января чтит подвиг героев Крут, Зеленский побывал на Аскольдовой могиле. И также почтил героев современных – Джуса, Да Винчи, Павла Петриченко, Марка Паславского, Александра Клитинского и всех павших.

Всегда должны их помнить. И ребята и девушки, которые сейчас воспитываются, в частности, в наших военных учебных заведениях, – украинские курсанты, украинские лицеисты, сегодня я встречался с ними – должны также осознавать эту истину: Украина есть, пока есть люди, которые готовы ради Украины бороться,

– подчеркнул лидер государства.

Напоследок он сказал, что мы обязательно должны побеждать – достигать своих целей.