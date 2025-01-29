Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время вечернего обращения 28 января. До этого информацию о приостановлении проектов в нашем государстве подтвердили в USAID.

К теме США приостановили программу USAID: финансирование каких важных проектов поставлено на паузу

Что сказал Зеленский о приостановлении помощи от USAID

Зеленский отметил, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие именно программы после приостановления американской помощи сейчас в дефиците.

Почти все они шли не через правительство Украины, а непосредственно через наши общины, через различные организации. Много проектов. Определим, какие из них критические и требуют решений уже сейчас,

– подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что часть такого финансирования можем обеспечить благодаря государственным финансам, а другую часть украинская власть обсудит с европейцами и американцами.

"Это касается многих сфер – от связи и цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления. Конечно, детали программ не были государственным делом, но чиновники представят мне все, и то, что является приоритетным, то, что касается украинских детей прежде всего, наших ветеранов, программ защиты нашей инфраструктуры, – приоритетные вещи мы обязательно поддержим", – сказал Владимир Зеленский.

К слову, Дональд Трамп 21 января издал указ о временного приостановления программ внешней помощи, что проверить их соответствие политическим целям США. Такое приостановление может длиться до 90 дней.

Были опасения, что это решение также касается и военной помощи другим государствам. Однако Владимир Зеленский отметил, что все продолжает происходить в запланированные сроки.