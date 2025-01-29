Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час вечірнього звернення 28 січня. До цього інформацію про призупинення проєктів в нашій державі підтвердили в USAID.

До теми США призупинили програму USAID: фінансування яких важливих проєктів поставлено на паузу

Що сказав Зеленський про призупинення допомоги від USAID

Зеленський зазначив, що віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та інші урядовці з'ясовують, які саме програми після призупинення американської допомоги зараз у дефіциті.

Майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації. Багато проєктів. Визначимо, які з них критичні й потребують рішень уже зараз,

– наголосив президент.

Він підкреслив, що частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки державним фінансам, а іншу частину українська влада обговорить з європейцями та американцями.

"Це стосується багатьох сфер – від зв'язку й цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови. Звісно, деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все, і те, що є пріоритетним, те, що стосується українських дітей передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, – пріоритетні речі ми обов'язково підтримаємо", – сказав Володимир Зеленський.

До слова, Дональд Трамп 21 січня видав указ щодо тимчасового призупинення програм зовнішньої допомоги, що перевірити їх відповідність політичним цілям США. Таке призупинення може тривати до 90 днів.

Були побоювання, що це рішення також стосується і військової допомоги іншим державам. Однак Володимир Зеленський зазначив, що все продовжує відбуватися у заплановані терміни.