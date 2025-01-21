Відповідні заходи, як зазначається, є тимчасовими – подібні обмеження триватимуть щонайменше 90 днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про призупинення допомоги від США

За даними AP, достеменно невідомо, які обсяги допомоги будуть припинені цим указом, оскільки фінансування багатьох програм вже було затверджено Конгресом США і кошти повинні бути виділені у тому разі, якщо їх ще не надали.

Згідно з указом, який підписав президент Сполучених Штатів, "індустрія іноземної допомоги та бюрократія не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям".

У Вашингтоні вважають, що це "слугує дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних державах ідеї, які прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн та між ними". Тому, і ухвалили таке рішення.

Крім вищезгаданого, Дональд Трамп заявив, що "жодна подальша зовнішня допомога США не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента Сполучених Штатів".

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп допускав імовірність скорочення масштабів допомоги Україні. Слід зауважити, що політик неодноразово висловлював невдоволення тією сумою коштів, яку виділяла адміністрація Байдена для підтримки Києва.