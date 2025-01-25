Об этом президент сказал в ответ на вопросы журналистов во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, передает корреспондент 24 Канала.

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Прекратили ли США помощь Украине

Зеленский отреагировал на новости о решении Госдепа США заморозить всю иностранную помощь. Президент заверил, что американская военная помощь для Украины не прекращена.

Я знаю, что есть какие-то ограничения на 90 дней гуманитарных программ. Знаю, есть большое количество институтов в мире, которые поддерживались правительством США... Я могу сказать только то, что может недополучить Украина. То, чем занимаюсь я – я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена, Слава Богу,

– заявил Зеленский.

Напомним, что Госдеп США остановил всю иностранную помощь на 90 дней. В ЦПД объяснили, что ограничение касается только определенных проектов в Украине, в частности финансирование школ и медицинских инициатив.