Накануне издание Politico сообщило, что Госдеп США остановил всю иностранную помощь на 90 дней, в том числе проекты в Украине. В Центре противодействия дезинформации ответили, касается ли это военной помощи нашей стране, передает 24 Канал.

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Будут ли поставки оружия Украине

На фоне этой информации в СМИ руководитель ЦПД Андрей Коваленко сделал заявление. Он отметил, что военная помощь США для Украины продолжается, в частности по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее.

К слову, журналист Остап Яриш заявил, что его источники в Пентагоне уверяют, что заморозка иностранной помощи не касается Украины. Очевидно, речь идет о военной помощи. В то же время произойдет остановка финансирования других проектов.

Так, представитель USAID, пожелавший остаться анонимным, сказал для Reuters, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, приказано прекратить все работы. Среди проектов, которые были заморожены, есть поддержка школ и медицинская помощь, как например, неотложная помощь матерям и вакцинация детей.

Напомним, что спецпосланник Трампа по вопросам войны в Украине Кит Келлог сказал, что президент США рассматривает возможность закупки оружия для Украины за средства замороженных российских активов.