Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Остапа Яриша.

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Указ Госдепа не касается Украины

Остап Ярыш подчеркнул, что указ Госдепа США о заморозке помощи другим странам не касается военной поддержки Украины. Об этом сообщают источники журналиста в Пентагоне.

Не знаю, что именно имеет в виду POLITICO. Подозреваю, может идти о программе FMF, но заложенные средства на поддержку Украины давно потратили,

– написал Яриш.

Ранее издание Politico заявило, что Госдеп США издал указ об остановке всей иностранной помощи на 90 дней. Это решение касается в том числе и Украины, но, вероятно, не военной помощи. Указание, которое поступило в пятницу, вызвало удивление даже среди работников ведомства.

Представитель USAID на условиях анонимности сообщил журналистам, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, приказано прекратить все работы.

Кроме того, среди проектов замороженных проектов есть поддержка школ и медицинская помощь, например неотложная помощь матерям и вакцинация детей.

В Пентагоне также ранее сообщали, что указ Трампа о 90-дневной паузе в международной поддержке не повлияет на военную помощь Украине. В ведомстве заверили, что контракты на изготовление оружия для Украины по программе USAI остаются в силе, а поставки по программе PDA продолжаются.