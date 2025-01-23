Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки". Отмечается, что контракты на изготовление оружия для Украины по программе USAI, оформленные администрацией Байдена, остаются в силе.

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Как указ Трампа повлияет на помощь Украине

В Пентагоне заявили, что пересмотр международной помощи не изменит поставки оружия Украине

Помощь в сфере безопасности Украине не подпадает под ограничения недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки,

– объяснили в Министерстве обороны США.

К тому же указ Трампа не влияет на любые остаточные и ранее запланированные поставки оружия со складов США по программе PDA, которые ранее объявил Джо Байден.

Справка. В первый день своего президентства, 20 января, Дональд Трамп подписал указ о временном приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверки, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

К слову, ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий также подтверждал, что, несмотря на указ Трампа, военная помощь от Америки продолжает поступать в определенные сроки. Он также отметил, что поддержка Украины со стороны США стратегически важна не только для Киева, но и для Вашингтона.