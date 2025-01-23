Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 Канала отметил, что решение администрации Дональда Трампа не скажется на помощи Украине. Оно не касается всех государств и всех программ.

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Он добавил, что только юридически это касается бюджета, в котором расписаны средства на поддержку Украины, в частности так называемого бюджета на поддержку иностранных государств.

Оно охватывает конкретный определенный список государств и программ. Четыре программы, по которым предоставляется помощь Украине, не входят в этот список,

– отметил Александр Краев.

В документе четко указано, какие именно государства и программы подлежат аудиту.

Проблема в другом

В списке отсутствуют те программы, по которым предоставляется помощь Украине. Поэтому пока нет значительных проблем с использованием средств, направленных на поддержку Украины.

"Самый главный вопрос заключается в том, что Конгресс до сих пор не начал бюджетный процесс, поэтому мы не можем точно знать, когда будут приняты новые бюджеты. Мы также не знаем, когда можно ожидать решения о помощи Украине на 2025 год и будет ли готов Конгресс, пока продолжаются слушания и работа над бюджетом, выделить средства из тех, оставшихся после администрации Байдена", – пояснил Александр Краев.

Интересно! Дональд Трамп дал первое интервью на посту президента США. В разговоре он отметил о том, что если бы у власти был он – то война в Украине не началась.

Он добавил, что на сегодня проблема заключается не столько в этом указе администрации Трампа, сколько в том, что Украина до сих пор не понимает, как будет работать новый Конгресс.