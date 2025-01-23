Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 Каналу зазначив, що рішення адміністрації Дональда Трампа не позначиться на допомозі Україні. Воно не стосується всіх держав і всіх програм.

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Він додав, що лише юридично це стосується бюджету, у якому розписані кошти на підтримку України, зокрема так званого бюджету на підтримку закордонних держав.

Воно охоплює конкретний визначений список держав і програм. Чотири програми, за якими надається допомога Україні, не входять до цього списку,

– зазначив Олександр Краєв.

У документі чітко зазначено, які саме держави та програми підлягають аудиту.

Проблема в іншому

У списку відсутні ті програми, за якими надається допомога Україні. Тому наразі немає значних проблем із використанням коштів, скерованих на підтримку України.

"Найголовніше питання полягає в тому, що Конгрес досі не розпочав бюджетний процес, тому ми не можемо точно знати, коли будуть ухвалені нові бюджети. Ми також не знаємо, коли можна очікувати рішення щодо допомоги Україні на 2025 рік і чи буде готовий Конгрес, поки тривають слухання та робота над бюджетом, виділити кошти з тих, що залишилися після адміністрації Байдена", – пояснив Олександр Краєв.

Цікаво! Дональд Трамп дав перше інтерв'ю на посаді президента США. У розмові він зазначив про те, що якби при владі був він – то війна в Україні не почалась.

Він додав, що на сьогодні проблема полягає не стільки в цьому указі адміністрації Трампа, скільки в тому, що Україна досі не розуміє, як працюватиме новий Конгрес.