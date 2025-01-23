Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, нещодавні заяви Трампа демонструють, що він реалістично дивиться на завершення війни в Україні. Зрозуміло, що її не вдасться закінчити за 24 години.

Дивіться також Замороження чи закінчення війни за 100 днів: хто такий Кіт Келлог і який план готує Україні

Чи зможе Трамп завершити війну

Як наголосив Подоляк, Трамп вже публічно говорить про інструменти, які йому допоможуть змусити Путіна укласти угоду. Один з них – санкції та мита.

Публічність заяв Трампа демонструє, що вони усвідомлюють – Путін ірраціональний. Домовитися про щось з Путіним у кулуарах не вийде. Тому Трамп використовує публічність, аби зафіксувати позицію. Якщо ви не будете цього робити, то ми докладаємо зусилля іншого рівня, аби примусити вас до цього. Вони знають, що таке сучасна Росія та як з нею працювати,

– сказав Подоляк.

У цій ситуації важливо не лише говорити, але й діяти. На те, щоб нові санкції запрацювали, потрібно кілька місяців. Також все не може обійтися без посилення військової допомоги для України.

Якщо Сполучені Штати взагалі обмежать нашу державу у використанні зброї, то це навряд чи змусить Росію зупинитися. Все має працювати у комплексі.

Що подобається у заявах Трампа. Є розуміння, що у нього 2 інструменти впливу. Економіка та мілітарний тиск. Тільки в такій комбінації будуть суттєві наслідки, які допоможуть достатньо швидко прийти до фіналу війни,

– підкреслив Подоляк.

Без суттєвого нарощування ударів по Росії та без збільшення ракетних спроможностей України досягти такого ефекту не вдасться. Потрібно примусити Путіна йти на переговори. Якщо цього не робити, то Росія просто шукатиме відмовки.

Додамо, журналісти CNN проаналізували нещодавні заяви Трампа щодо Росії. Вони підкреслили, що президент США був безпрецедентно різким та акцентував на тому, які економічні збитки і втрати серед особового складу зазнала Росія через війну.