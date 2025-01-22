Крім того, новий хазяїн Білого дому закликав Росію завершити війну в Україні, пригрозивши інакше ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Яким було послання Трампа до Путіна

Під час спілкування з журналістами у Білому домі, політик сказав, що Путін руйнує Росію, не укладаючи мирної угоди.

Журналісти зазначають, що Трамп був безпрецедентно різким, акцентуючи увагу на економічних збитках, завданих Росії війною. Також політик згадав за приголомшливі втрати країни-агресорки.

Трамп наголосив, що у Путіна "погані справи". Водночас він висловив упевненість, що очільник Кремля нібито був би радий закінчити війну.

Ці коментарі є одними з найбільш критичних коментарів Трампа щодо глави Кремля. Його зосередженість на поганому економічному управлінні та толерантність Кремля до жахливих жертв вказують на те, що його Білий дім усвідомлює, що Росія може перебувати під певним тиском часу, і має намір цим скористатися

– підсумували у виданні.

До слова, за даними ЗМІ, Дональд Трамп доручив спецпосланцю США Кіту Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів.