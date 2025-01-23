Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, недавние заявления Трампа демонстрируют, что он реалистично смотрит на завершение войны в Украине. Понятно, что ее не удастся закончить за 24 часа.

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Сможет ли Трамп завершить войну

Как отметил Подоляк, Трамп уже публично говорит об инструментах, которые ему помогут заставить Путина заключить сделку. Один из них – санкции и пошлины.

Публичность заявлений Трампа демонстрирует, что они осознают – Путин иррационален. Договориться о чем-то с Путиным в кулуарах не получится. Поэтому Трамп использует публичность, чтобы зафиксировать позицию. Если вы не будете этого делать, то мы прилагаем усилия другого уровня, чтобы принудить вас к этому. Они знают, что такое современная Россия и как с ней работать,

– сказал Подоляк.

В этой ситуации важно не только говорить, но и действовать. На то, чтобы новые санкции заработали, нужно несколько месяцев. Также все не может обойтись без усиления военной помощи для Украины.

Если Соединенные Штаты вообще ограничат наше государство в использовании оружия, то это вряд ли заставит Россию остановиться. Все должно работать в комплексе.

Что нравится в заявлениях Трампа. Есть понимание, что у него 2 инструмента влияния. Экономика и милитаристское давление. Только в такой комбинации будут существенные последствия, которые помогут достаточно быстро прийти к финалу войны,

– подчеркнул Подоляк.

Без существенного наращивания ударов по России и без увеличения ракетных возможностей Украины достичь такого эффекта не удастся. Нужно заставить Путина идти на переговоры. Если этого не делать, то Россия просто будет искать отговорки.

Добавим, журналисты CNN проанализировали недавние заявления Трампа в отношении России. Они подчеркнули, что президент США был беспрецедентно резким и акцентировал на том, какие экономические убытки и потери среди личного состава понесла Россия из-за войны.