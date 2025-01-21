Політолог та проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський розповів 24 Каналу, що Трамп підписав кілька типів указів щодо його внутрішньополітичної та зовнішньополітичної доктрини. До слова, після інавгурації було оприлюднено список номінантів, яких 47-й президент хотів би бачити на важливих посадах.

До теми США виходять з Паризької угоди: Трамп підписав близько 10 нових указів на Capital One Arena

Трамп зробив екстраординарні речі

Шеренговський звернув увагу, що ці укази починаються з гасел Make America Great Again або Save America Again.

Також є інший тип указів, що стосуються призначення осіб, на яких має вплив Трамп. Це не ті ключові особи, які ще має погодити Конгрес. Хоча ми вже бачили перші призначення, зокрема, Марка Рубіо на посаду держсекретаря. Таким чином ми розуміємо, яка команда (Трампа – 24 Канал) буде йти,

– наголосив політолог.

Крім того, Трамп зробив екстраординарні речі, зокрема підписавши указ щодо замороження на 90 днів будь-якої міжнародної допомоги з боку США, допоки не будуть проведені внутрішні реструктуризації.

Водночас це рішення Трампа, не означає, що Київ впродовж 90 днів залишиться без допомоги від Вашингтону.

Україна мала кілька програм, за якими отримувала допомогу. Найбільші з них – це програми Presidential Drawdown Authority (PDA) – спеціальний акт президента США.

За цими програмами Україні ще не надали всіх коштів в обсязі 2 мільярдів доларів. Ми їх не отримали через затримки з ухваленням рішень з боку Сполучених Штатів,

– пояснив він.

Зверніть увагу! Під час своєї інавгураційної промови Трамп жодного разу не згадав Україну. Проте він зауважив, що прагне "вимірюватиму силу не тільки битвами які ми виграли, але й війнами які ми закінчили". Також він сказав, що його найбільшою спадщиною буде "спадщина миротворця й обʼєднувача".

Також за програмою, відповідно до якої Сполучені Штати замовляли виготовлення зброї для України, продовжить надходити допомога для нашої країни.

Тобто у певний період часу відповідно до закону все буде різко припинено. Однак певна частина продовжить надходити. Питання – у наданні нової допомоги Україні,

– підкреслив Дмитро Шеренговський.

Зазначимо, що Дональд Трамп 20 січня підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів. За цей час буде проведена ревізія відповідності цих програм політичним цілям США.

Трамп наголосив, що "жодна подальша зовнішня допомога США не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента".