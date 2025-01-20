Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім. Так, держсекретарем США стане Марко Рубіо.

Білий дім оприлюднив список кандидатів Трампа. Зокрема:

  • Держсекретар США – Марко Рубіо.
  • Міністр фінансів – Скотт Бессент.
  • Генеральний прокурор – Памела Бонді.
  • Міністр внутрішніх справ – Дуглас Бургум.
  • Міністр праці – Лорі Чавес-ДеРемер.
  • Міністр у справах ветеранів – Дуглас Коллінз.
  • Міністр транспорту – Шон Даффі.
  • Міністр оборони – Пітер Хегсет.
  • Міністр охорони здоров'я та соціальних служб – Роберт Ф. Кеннеді-молодший.
  • Міністр торгівлі – Говард Лутнік.
  • Міністр освіти – Лінда МакМахон.
  • Міністр внутрішньої безпеки – Крісті Ноем.
  • Міністр сільського господарства – Брук Роллінз.
  • Міністр житлового господарства – Ерік Тернер.
  • Міністр енергетики – Крістофер Райт.
  • Директор національної розвідки Тулсі Габбард.
  • Директор ЦРУ – Джон Реткліфф.
  • Представник США при ООН у ранзі та статусі надзвичайного і повноважного посла та представник США в Радбезі ООН – Еліза Стефанік.