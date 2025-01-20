Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Кандидаты Трампа на должности министров и госсекретаря

Дональд Трамп обнародовал список тех, кого номинирует в Сенат США. В частности:

  • Госсекретарь – Марко Рубио.
  • Министр финансов – Скотт Бессент.
  • Генеральный прокурор – Памела Бонди.
  • Министр внутренних дел – Дуглас Бургум.
  • Министр труда – Лори Чавес-ДеРемер.
  • Министр по делам ветеранов – Дуглас Коллинз.
  • Министр транспорта – Шон Даффи.
  • Министр обороны – Питер Хегсет.
  • Министр здравоохранения и социальных служб – Роберт Ф. Кеннеди-младший.
  • Министр торговли – Говард Лутник.
  • Министр образования – Линда МакМахон.
  • Министр внутренней безопасности – Кристи Ноэм.
  • Министр сельского хозяйства – Брук Роллинз.
  • Министр жилищного хозяйства – Эрик Тернер.
  • Министр энергетики – Кристофер Райт.
  • Директор национальной разведки Тулси Габбард.
  • Директор ЦРУ – Джон Рэтклифф.
  • Представитель США при ООН в ранге и статусе чрезвычайного и полномочного посла и представитель США в Совбезе ООН – Элиза Стефаник.

Обратите внимание! Потенциальных членов команды Трампа можно разделить на тех, кого президент будет назначать единолично, и тех, для утверждения кого требуется согласие Конгресса.

Так, не нужно согласовывать советника по нацбезопасности, главу администрации, спецпредставителей по Ближнему Востоку, войны в Украине и тому подобное. Зато Конгресс должен согласовать на назначение министров и глав ведомств, в частности, ЦРУ.