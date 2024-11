Дональд Трамп активно готовит состав своей будущей команды, куда могут войти как сторонники, так и критики помощи Украине.

24 Канал рассказывает об очередных назначениях избранного президента США Дональда Трампа в его команду спасения Америки и всего мира от всего плохого и борьбы за все хорошее.

Обратите внимание! Ни одна из кандидатур еще не является утвержденной юридически и может быть изменена вплоть до формального утверждения после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

"Ледяная королева" Сьюзи Уайлз и Марко Рубио в Госдеп

Первым назначением Трампа была его многолетняя советница Сьюзи Уайлс, которую он еще называет своей ледяной королевой. Она возглавит администрацию президента.



Сьюзи Уайлз и Дональд Трамп / фото Getty

Также стало известно, что Государственный департамент (аналог украинского МИД) возглавит 53-летний сенатор от Флориды Марко Рубио.

Это назначение придало уверенности, что Трамп будет выбирать не только по принципу личной преданности, но и будет учитывать профессиональные качества.

Напомним, что Рубио был конкурентом Трампа на праймериз еще в 2016 году и очень яростно его критиковал. Трамп в долгу не остался и долго называл сенатора не иначе как "Маленький Марко" (так, кстати, могли бы звать героя из рассказов Ивана Франко).

Рубио это действительно профессиональный человек – он имеет большой опыт работы в Конгрессе, где много лет провел в комиссии по безопасности Сената.

Это классический неконсерватор и сторонник курса Рейгана, точнее, был им – в последний год с ним произошла метаморфоза и он из классического (то есть нормального) неокона превратился в трамписта и стал преданным сторонником своего бывшего соперника. Именно этим можно объяснить изменение от безоговорочной поддержки Украины до неголосования в Сенате за пакет помощи.



Дональд Трамп и Марко Рубио / фото Getty

Сейчас Рубио занимает асболютно трамповскую позицию относительно войны о "стратегическом тупике" и необходимости остановки боевых действий.

При этом Украина для Рубио – переферийный вопрос, зато главными раздражителями являются Иран и Китай. Также очевидно Марко Рубио рассматривает должность главы Госдепа как трамплин для номинации в 2028 году на кандидата в президенты от Республиканской партии. Но удержится ли он – вопрос открытый, потому что далеко не все способны стерпеть работу на Трампа в полном объеме.

Кто такой Майк Волтц, который будет советником Трампа по вопросам нацбезопасности

Советником Трампа по вопросам нацбезопасности станет 50-летний Майк Уолтц. Как и Рубио он из Флориды. Волтц – бывший "зеленый берет" (американский аналог ССО) и полковник Национальной гвардии в отставке, служил в армии США более 20 лет.

Волтц выполнял боевые задачи в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Он был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в том числе, двумя за доблесть. Свои военные будни он описал в книге Hard Truth: think and lead like a green beret.



Майк Уолтц во время службы в Афганистане / Фото waltz.house.gov

После военной службы Уолтц работал в Белом доме и Пентагоне, был спецпомощником вице-президента Дика Чейни по вопросам оборонной политики в Южной Азии и контртерроризма. Также Уолтц был советником министров обороны Дональда Рамсфелда и Роберта Гейтса.

В 2018 году Майк Уолтц был избран в Палату представителей США.

В 2022 году конгрессмен был горячим сторонником помощи Украине и даже приезжал в Киев, но впоследствии политик "начал колебаться вместе с курсом партии" и уже весной 2024 года был среди тех, кто блокировал выделение Украине пакета американской помощи на 60 миллиардов долларов.



Майк Уолтц в Киеве / скриншот из видео

Сейчас Майк Волтц – ярый сторонник Трампа и именно это стало решающим аргументом в его пользу. По крайней мере так утверждает сам Трамп.

Майк является экспертом по вопросам угроз со стороны Китая, России, Ирана и глобального терроризма... Майк был решительным сторонником моей внешнеполитической программы "Америка превыше всего", и он будет большим сторонником нашего стремления к миру через силу,

– так презентовал своего будущего советника по нацбезопасности избранный президент.

Как и Рубио, Майк Волтц видит наибольшую угрозу для США со стороны Китая. Интересно, что из-за выбора конгрессмена под вопросом может оказаться республиканское большинство в Палате Представителей и перейти из статуса "комфортного" в "шаткое". Особенно, если Трамп продолжит и дальше набирать кадры из этого "ящика".

Относительно Украины, то Волтц здесь просто брат-близнец Рубио. Странного здесь нет ничего, потому что оба говорят то, что по их мнению должно понравиться Трампу.

Я думаю это абсолютно в интересах Америки остановить Путина. Однако эра бездонных чеков для помощи, поступающих от Конгресса, подошла к концу.

Остановить Россию до того, как она втянет НАТО и, следовательно, США в войну, – это правильная вещь. Но это бремя не может и в дальнейшем лежать только на плечах американского народа, особенно пока Западная Европа ничего не делает. Между нынешней стратегией Байдена "поддерживать столько, сколько нужно" и теми, кто требует "ни одного доллара", должно быть пространство.

Эти заявления Майка Волтца по Украине наглядно указывают на желание двигаться исключительно в фарватере Трампа и вместе с ним делать вид (но только делать вид), что не понимает фундаментальных вещей.

Ведь никакого безумного бремени для американских налогоплательщиков из-за помощи Украине не существует, как уже не существует "Западной Европы, которая ничего не делает" или Украины, которая якобы погрязла в коррупции и транжирит американскую помощь.



Сейчас все эти аллегории должны остаться в эпохе избирательной кампании, а на замену им должны прийти взвешенные заявления и не менее прагматичные действия.

Интересно, что жена политика Джулия Нешейват в конце каденции Трампа (когда тот рассорился со всей командой и со скандалом поувольнял) была его советником по внутренней безопасности. Госпожа Нешейват тоже делала военную карьеру и служила офицером разведки армии США, выйдя в отставку в чине капитана. Жена Волтца является почетным сотрудником Атлантического совета и специалистом по Арктике, поэтому хорошо знает и осознает опасность России.

Почему Пит Хегсет в Пентагоне шокировал Америку

Если назначения Рубио и Волтца читались американскими СМИ и были прогнозируемы, то выбор Трампом нового министра обороны откровенно шокировал всех. Потому что им стал не профессионал с опытом, а фактически человек с улицы. Точнее – с телевидения.

44-летний Пит Хегсет – скандальный соведущий ежедневной утренней программы новостей Fox&Friends на консервативном канале Fox News, а также автор бестселлера 2022 года Battle for the American Mind.

Всю его работу на телевидении можно охарактеризовать как постоянные споры с гостями, "теплые ванны" для союзников, преданный взгляд во время комментариев, которые он принимал у Трампа, а также постоянная критика "либеральной повестки дня" в армии США.



Пит Хегсет / фото Getty

Едва ли не главной мишенью для его тирад является начальник Комитета объединенных штабов США Чарльз Браун.



Тот, напомним, является последовательным сторонником помощи Украине, однако, очевидно сейчас для него наступают непростые времена.

Так, Хегсет выпускник Принстона и Гарварда, ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке (как доброволец) и на Кубе (база Гуантанамо). Он офицер, имеет две бронзовые звезды и нагрудный знак "Боевой пехотинец" – за пребывание в Ираке и Афганистане.

Хегсет возглавлял правозащитную ветеранскую организацию Concerned Veterans for America, конечно, абсолютно трампистскую и ультраконсервативную.

Однако, все это не делает его достойным кандидатом для того, чтобы возглавить Пентагон. Это примерно то же самое, чтобы министром обороны Украины сделали военных блогеров Жданова или Бутусова.

Кандидатура Хегсета вызвала серьезные нарекания еще когда во время первой каденции Трамп пытался его номинировать на министра по делам ветеранов. Тогда этот выбор раскритиковали специалисты и сами ветеранские организации, а сейчас Трамп просто ломает всех через колено, пользуясь триумфом на выборах.

При этом очевидно Хегсет – наименее квалифицированный кандидат на пост министра обороны США в современной истории страны и очевидно на процедуре утверждения его кандидатуры в Сенате состоится настоящая бойня.

Относительно его взглядов об Украине, то:

В феврале, через несколько дней после полномасштабного вторжения, Хегсет заявил, что события в Украине важны, но "они блекнут по сравнению с преступностью на улицах, с либерализмом в культуре, с инфляцией в карманах".

Затем, в первые недели вторжения, он называл Путина военным преступником, который хочет восстановить СССР и выступал за ускорение помощи Киеву.

"Обеспечить Украину тем, что ей нужно, быстрее, чем мы это делаем. Администрация Байдена не делает этого достаточно быстро, чтобы украинцы смогли свергнуть Путина и оттолкнуть его назад".

"Обеспечить Украину тем, что ей нужно, быстрее, чем мы это делаем. Администрация Байдена не делает этого достаточно быстро, чтобы украинцы смогли свергнуть Путина и оттолкнуть его назад". В то же время Хегсет резко критиковал НАТО: "Почему Америка в течение последнего века должна слушать самоуверенные и импотентные государства, которые просят нас придерживаться устаревших и односторонних оборонных договоренностей, которых они сами больше не придерживаются?"

Позже Пит Хегсет в одном из интервью назвал "раздутой" мысль о том, война России против Украины может перерасти в масштабный конфликт в Европе, а мотивы Путина вторгнуться в Украину описал как "я хочу свое дерьмо обратно" (I want my shit back).

ЦРУ и другие назначения

На пост директора ЦРУ Трамп номинирует Джона Рэтклиффа . Это бывший конгрессмен-республиканец из Палаты представителей от Техаса, а также бывший директор Национальной разведки в предыдущей администрации Трампа. Он абсолютно лоялен к своему патрону и это стало решающим фактором.

. Это бывший конгрессмен-республиканец из Палаты представителей от Техаса, а также бывший директор Национальной разведки в предыдущей администрации Трампа. Он абсолютно лоялен к своему патрону и это стало решающим фактором. Специальным посланником по вопросам Ближнего Востока в Администрации Трампа станет Стивен Уиткофф . Это инвестор в недвижимость, крупный арендодатель и основатель Witkoff Group. Как он сможет конвертировать свои способности в дипломатии на таком сложном участке, неизвестно.

. Это инвестор в недвижимость, крупный арендодатель и основатель Witkoff Group. Как он сможет конвертировать свои способности в дипломатии на таком сложном участке, неизвестно. Министром государственной безопасности должен стать Кристи Ноем . Губернатор штата Южная Дакота может войти в историю как первая женщина на этой должности.

. Губернатор штата Южная Дакота может войти в историю как первая женщина на этой должности. Постоянным представителем США при ООН станет Элиз Стефаник. Это конгрессменка от 21-го округа Нью-Йорка.

С 2021 года госпожа Стефаник является председателем Республиканской конференции Палаты представителей. Это четвертая по рейтингу должность республиканцев в Палате представителей и самая высокая из тех, кто голосовал против помощи Украине по указанию Трапма. Логично, что Элиз Стефаник сейчас демонстрирует абсолютную преданность Трампу и повторяет за ним все, что тот скажет.

Заместителем руководителя Аппарата Белого дома по политическим вопросам станет Стивен Миллер. Он уже работал в команде Трампа и с 2017 по январь 2021 был старшим советником 45-го президента США. Теперь Миллер возглавит направление реализации иммиграционной программы.

В этом Миллеру будет помогать спецуполномоченный по вопросам безопасности границ США и воплощении миграционной политики Томас Хомен. Это настоящий ястреб, который очень жестко проявил себя, когда работал исполняющим обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США. Тогда его методы показались слишком резкими даже для администрации Трампа. Сейчас же, очень похоже, что он получит картбланш на решение миграционного кризиса.

Агентство по охране окружающей среды будет отдано на откуп Ли Зельдину. Это бывший конгрессмен от штата Нью-Йорк, чья каденция завершилась в январе 2023 года.

Чем займутся Илон Маск и Вивек Рамасвами

Наконец самое интересное – это новый Департамент по вопросам правительственной эффективности, который будет возглавлять самый богатый человек мира Илон Маск и скандально известный Вивек Рамасвами, который, кстати, в предвыборных дискуссиях называл Владимира Зеленского "нацистом".



Илон Маск и Вивек Рамасвами / фото Getty

Их задача – аудит всего федерального правительства и борьба с бюрократией.

Символично, что структура, которая якобы должна следить за эффективностью, почему-то имеет двух руководителей, что вообще-то увеличивает бюрократию.

Не менее символично, что новая структура получила сокращенное название DOGE – как и популярный в интернете мем о псе породы сиба-ину, официального "лица" криптовалюты Dogecoin. Именно на Doge Илон Маск менял птичку с логотипа твиттера перед тем как популярная соцсеть превратилась в Х. Поэтому имеем дело с откровенным троллингом. Это уже где-то на уровне с выходками Андрея Богдана.

Впрочем, стоит признать, что полномочия как минимум Маска будут существенно выходить за пределы его Департамента. Это видно уже сейчас, когда олигарх прописался в имении Трампа, фотографируется на семейных снимках и участвует в важных телефонных звонках своего номинального шефа к мировым лидерам. В связи с чем возникает вопрос, а кто же здесь всем руководит?

Похоже, что его придется повторить еще не раз, пока мир не привыкнет к особому стилю управления нового президента США.