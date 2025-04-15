Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа".

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Момент удара по Сумах попал на видео

В сети появилось видео с камер наблюдения магазина "Дары моря", которые зафиксировали моменты ракетных ударов по Сумах.

Удар по Сумах 13 апреля: смотрите видео

На кадрах видно, что первый удар был менее мощным, поэтому после него заведующая магазина и продавщицы успели выбежать на улицу, чтобы помочь людям, которые пострадали.

Однако, как только они начали помогать раненым, раздался второй взрыв, в результате которого пострадали женщины.

Сейчас они находятся в больнице. Представитель компании рассказал, что больше всего травм получила заведующая магазина.

Момент удара сняли во время службы в церкви

Также появилось видео с моментом атаки россиян, которое сняли во время праздничной службы в одной из церквей города.

Удар по Сумах во время службы в церкви: смотрите видео

На видео видно, что от первого прилета здание вздрогнуло, а из окна церкви был виден густой столб дыма, что поднимался над местом взрыва.

Впоследствии произошел второй взрыв – осколки стекла посыпались вниз, а улицу наполнили звуки сигнализации на автомобилях. После этого люди в церкви начали спускаться в подвал.