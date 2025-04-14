Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в телеэфире, передает 24 Канал. Он призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, особенно в прифронтовых городах.

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Удар за считанные секунды

По его словам, при ракетных атаках, в частности баллистикой, у людей есть всего до минуты времени, чтобы успеть укрыться в укрытии.

Клименко, вспоминая атаку по Сумах, предупредил, что по городу били дважды – с интервалом в 2 – 2,5 минуты, ориентировочно в 10:15 и 10:17. Предварительно установлено, что удар был нанесен ракетой "Искандер-М" с осколочно-фугасной боевой частью, которая взрывается уже при контакте с твердой поверхностью.

Скорость этой ракеты – более 2 километров в секунду. 100 километров она преодолевает менее чем за 45 секунд. Особенно в прифронтовых городах люди должны очень быстро спускаться в укрытие – очень часто секунды стоят жизни,

– подчеркнул Клименко.

Второй удар пришелся по учебному комплексу местного университета – именно там зафиксировали больше всего погибших. Также серьезно пострадал троллейбус, в котором ехали жители Сум из густонаселенных районов в центр. Среди пассажиров были и дети.

Видим все больше обстрелов приграничья и именно города Сумы,

– отметил глава МВД.

По последним данным, в результате атаки погибли 34 человека, среди них двое детей 2008 и 2013 годов рождения. Еще 119 человек получили ранения, около 40 находятся в больницах, 11 из них – в тяжелом состоянии.

