Назначение генерала Брауна означает, что вместе с министром обороны Ллойдом Остином две высшие руководящие должности в Пентагоне впервые в американской истории будут занимать афроамериканцы.

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Впрочем, цвет кожи – совершенно неосновная причина этого назначения, ведь в лице Брауна имеем супер опытного профессионала, представляющего наиболее актуальный вид вооруженных сил США.

В то же время, он служил в Европе, когда Россия вторглась в Украину еще в 2014 году. В то время Браун занимал должность директора операции по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции воздушных сил США в Европе.

Из семьи кадровых военных и летчик F-16: биография Чарльза Брауна

Генералу Брауну 61 год, он родился в Техасе в семье кадровых военных. Отец Чарльза Брауна – полковник Чарльз Браун-старший отдал армии 30 лет, а дед – ветеран Второй мировой, воевавший на Тихом океане.

Военную службу начал в 1985 году, параллельно учился и получил высшее образование (магистра аэронавигационных наук).

Генерал Чарльз Квинтон Браун-младший – военный летчик с боевым опытом. Детали боевого опыта генерала не слишком афишируются, однако говорится как минимум об операциях в бывшей Югославии.

Обратите внимание! Большую часть своей карьеры боевого лётчика Браун провел в кабинах истребителя F-16, хорошо знает все модификации (A/B/C/D). У генерала более 2900 часов налета, из них 130 часов боевых вылетов. Браун лично возглавлял все операции военной авиации на Ближнем Востоке и Центральной Азии.



Браун командовал эскадрильей истребителей, Школой вооружения Воздушных сил США и двумя эскадрильями истребителей. Одной из них была 8-я группа, получившая прозвище "Волчья стая", на авиабазе Кунсан в Южной Корее. В 2014 году генерал возглавлял отдел операций, стратегического сдерживания и ядерной интеграции штаб-квартиры воздушных сил США в Европе на авиабазе "Рамштайн".



Генерал Чарльз К. Браун в кабине F-16, которых так ожидает Украина сейчас / фото airandspaceforces.com

В 2018 году Браун получил высшее воинское звание США – четырехзвездочного генерала.

В разные годы Браун служил на Тихом океане, на Ближнем Востоке и Европе, возглавлял главную военную гордость и силу Америки – Воздушные силы США, а прежде командовал рядом подразделений.

Известное профильное американское издание Air and Spaice Forces отмечает, что знание Брауном и личные контакты с ключевыми иностранными военными лидерами в разных регионах, вероятно, повлияют на то, как он будет советовать Байдену решать такие неотложные проблемы, как вторжение России в Украину и продолжение агрессивных действий Китая в отношении Тайваня и других стран Тихоокеанского региона.

То, что я руководил бойцами за границей, формирует мое мышление,

– заявлял Браун.

Что о Брауне говорят в США

Браун – бывший военный летчик, чей опыт командования войсками в Тихоокеанском регионе пригодится Вашингтону на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем. По крайней мере, об этом часто говорят в США.

Генерал Браун заработал репутацию невозмутимого и высокоэффективного лидера, человека, который создает атмосферу командной работы, доверия и отлично выполняет свои обязанности,

– отметил Байден во время официальной церемонии в Белом доме.



Байден и Браун во время представления генерала / фото Белого дома

По данным The Washington Post, Байден считает Брауна опытным тактиком, понимающим стратегические вызовы, стоящие перед Соединенными Штатами. Президент публично похвалил его как "воина", который знает, "что значит быть в гуще боя" и сохранять хладнокровие.

"Это невероятно способный и профессиональный офицер, и то, что он привносит с собой – это профессионализм, глубокий опыт ведения войны, и я лично знаю об этом", – так охарактеризовал Брауна министр обороны США Ллойд Остин, выступая в Пентагоне.



Ллойд Остин и Чарльз Браун / фото Воздушных сил США

В то же время в Politico отмечали, если Чарльза Брауна утвердят в должности, он станет главным военным советником главнокомандующего, который будет балансировать между угрозой Китая и необходимостью передачи военной помощи Украине.

Особенно полезны его глубокие знания и опыт в Индо-Тихоокеанском театре – ключевом для этого "решающего десятилетия",

– считает генерал-майор морской пехоты в отставке Арнольд Пунаро, бывший директор штаба Сенатского комитета по вооруженным силам.

По его словам, в должности главы генерал Браун сможет руководить объединенными силами и совместными операциями по противодействию угрозам не только со стороны Китая, но и России, Ирана и Северной Кореи.

Как отмечает The New York Times, генерал Браун не такой болтливый, как генерал Милли, любивший длинные исторические экскурсы, связывающие современные военные и политические маневры. Но генерал Браун привносит в работу способность соответствовать моменту, когда он возникает.

Что Браун думает о войне России против Украины и противостоянии с Китаем

Браун, имеющий псевдоним "CQ", помогал разрабатывать и управлять воздушной кампанией, благодаря которой удалось вытеснить террористов ИГИЛ из самопровозглашенного халифата в Сирии и Ираке. По словам представителей администрации, благодаря задачам в Тихоокеанском регионе он получил очень подробное представление о Китае.

Как член Объединенного штаба, Браун принимал участие в масштабных усилиях по вооружению, подготовке и консультированию украинских военных до и после вторжения России в 2022 году.

Отвечая на вопрос, чему можно научиться на примере войны в Украине, генерал сказал, что Киев демонстрирует ценность того, как обмен информацией может сблизить союзников и партнеров.

Россия, по словам Брауна, также поняла важность военной логистики и то, что военные операции могут продолжаться дольше, чем предполагалось.

Выполнение своих обязанностей генерал начнет уже 1 октября. Как высший офицер ВВС США, Браун выступает за модернизацию парка ВВС перед лицом растущей военной конкуренции между США и Китаем. Отвечая на вопрос о своем подходе, он сказал, что риски должны быть сбалансированы по времени, чтобы сохранить боеспособность вооруженных сил сейчас и готовность к новым вызовам в будущем.

Доминация в небе – это ответ Китаю и России

Воздушные силы не имели своего представителя в должности председателя Объединенного комитета начальников штабов в течение 18 лет. Теперь поклонники Брауна, вероятно, надеются, что тому удастся добиться успеха в направлении большего объема ресурсов. Это может быть особенно важным ввиду роли ВВС в потенциальном конфликте с Китаем.

Лишь несколько месяцев назад Браун четко дал понять, насколько сильно он верит в важность военно-воздушных сил во время выступления на симпозиуме AFA по ведению войны, неоднократно возвращаясь к слогану "Военно-воздушные силы – это ответ".

Небольшая военная операция США может быть успешной или даже начаться без ВВС. Со времен Второй мировой войны, независимо от конфликта, Америка полагалась на военно-воздушные силы, начиная с первых месяцев после Перл-Гарбора и заканчивая Кореей, Вьетнамом, войной в Персидском заливе и даже победой над ИГИЛ в Сирии. И военно-воздушные силы будут оставаться жизненно важными для операций США в будущем,

– сказал Браун в своей речи.

По словам Брауна, война России против Украины показала, что происходит, когда у одной из сторон нет преимущества в воздухе. Атаки на логистические и командные центры в Украине также усугубили проблему, которая заключается в том, что военные центры США и союзников сконцентрированы в ограниченном количестве мест в Европе.

Браун отметил мощную наземную противовоздушную оборону в Украине, которая в значительной степени оттеснила вражеские самолеты от линии фронта. Россия же полагается на беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия.

По его словам, Украина, которая сейчас использует британские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadows и американские управляемые бомбы JDAM, теперь имеет определенный потенциал для нанесения ударов с воздуха.

Россия стремилась подавить украинскую противовоздушную оборону, что заставило США и других союзников неоднократно пополнять запасы перехватчиков ПВО и предоставлять высокопроизводительные системы, такие как батареи Patriot и NASAMS. Кстати, именно эта платформа используется для защиты Вашингтона от вражеских ракет.

Безусловно, акцент Брауна на ВВС и роли авиации в современных войнах свидетельствует, что Украина может потенциально рассчитывать на активную поддержку Пентагона в этом плане.

Приводим здесь сразу интересную цитату Брауна по поводу определенной нерешительности Пентагона в некоторых ситуациях.

Вооруженные силы США – это огромное учреждение стоимостью почти 1 триллион долларов, которое, к сожалению, очень медленно реагирует. Его тормозят укоренившиеся интересы и устаревшие процессы. Но то, что Пентагон работал как неповоротливое учреждение в течение большей части 21-го века, не означает, что так должно продолжаться,

– отметил Браун.

Интересные факты о Чарльзе Брауне

В 2020 году журнал Time включил Брауна в список 100 самых влиятельных людей мира.

Браун станет первым афроамериканцем, возглавившим вид Вооруженных сил США, и только вторым афроамериканцем, который возглавит Объединенный комитет начальников штабов после Колина Пауэлла, назначенного на этот пост Джорджем Бушем-младшим 20 лет назад.

Утверждение Брауна на должность начальника штаба ВВС в Сенате США в августе 2020 года прошло единогласно.

Генерал Браун имеет немало американских военных наград и знаков отличия. Тем не менее у него есть и иностранные награды, в частности, орден от Южной Кореи, почетная награда Вооруженных сил Сингапура, а также медаль НАТО за участие в боевых операциях в бывшей Югославии.

Важно! Чарльз Браун – довольно непубличная личность, однако известно, что генерал имеет активную гражданскую позицию. В июне 2020 года в разгар акций движения Black Lives Matter он опубликовал видеообращение, в котором эмоционально рассказал о расовой дискриминации, с которой сталкивался сам.



Высшие руководители оборонного ведомства редко делают такие публичные комментарии, и огласка, которую они получили, привела к тому, что национальные дебаты о расизме и неравенстве прочно вошли в военную сферу.

Очевидно, что этот случай также сыграл не последнюю роль в назначении генерала Брауна на столь высокий пост.

Эмоциональное обращение генерала Брауна: смотрите видео