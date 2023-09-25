Призначення генерала Брауна означає, що разом із міністром оборони Ллойдом Остіном дві найвищі керівні посади в Пентагоні вперше в американській історії обійматимуть афроамериканці.
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Втім, колір шкіри – абсолютно не основна причина цього призначення, адже в особі Брауна маємо супер досвідченого професіонала, який представляє найбільш актуальний вид збройних сил США.
З родини кадрових військових і льотчик F-16: біографія Чарльза Брауна
Генералові Брауну 61 рік, він народився в Техасі в родині кадрових військових. Батько Чарльза Брауна – полковник Чарльз Браун-старший віддав армії 30 років, а дід – ветеран Другої світової, який воював на Тихому океані.
Військову службу розпочав у 1985 році, паралельно навчався і здобув вищу освіту (магістра аеронавігаційних наук).
Генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший – військовий льотчик з бойовим досвідом. Деталі бойового досвіду генерала не надто афішуються, проте мовиться як мінімум про операції в колишній Югославії.
Генерал Чарльз К. Браун у кабіні F-16, на які так очікує Україна зараз / Фото airandspaceforces.com
У 2018 році Браун отримав найвище військове звання США – чотиризіркового генерала.
У різні роки Браун служив на Тихому океані, Близькому Сході та Європі, очолював головну воєнну гордість і силу Америки – Повітряні сили США, а перед тим командував низкою підрозділів.
Відоме профільне американське видання Air and Spaice Forces зауважує, що знання Брауном та особисті контакти з ключовими іноземними військовими лідерами в різних регіонах, ймовірно, вплинуть на те, як він радитиме Байдену вирішувати такі нагальні проблеми, як вторгнення Росії в Україну і продовження агресивних дій Китаю щодо Тайваню та інших країн Тихоокеанського регіону.
Те, що я керував бійцями за кордоном, формує моє мислення,
– заявляв Браун.
Що про Брауна говорять у США
Браун – колишній військовий льотчик, чий досвід командування військами в Тихоокеанському регіоні стане в пригоді Вашингтону на тлі зростаючої напруженості у відносинах із Китаєм. Принаймні про це часто говорять у США.
Генерал Браун заробив репутацію незворушного та високоефективного лідера, людини, яка створює атмосферу командної роботи, довіри та чудово виконує свої обов'язки,
– зазначив Байден під час офіційної церемонії в Білого домі.
Байден і Браун під час представлення генерала / фото Білого дому
"Це неймовірно здібний і професійний офіцер, і те, що він привносить зі собою – це професіоналізм, глибокий досвід ведення війни, і я особисто знаю про це", – так охарактеризував Брауна міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи в Пентагоні.
Ллойд Остін та Чарльз Браун / Фото Повітряних сил США
Водночас у Politico зазначали, якщо Чарльза Брауна затвердять на посаді, він стане головним військовим радником головнокомандувача, який балансуватиме між загрозою з боку Китаю та необхідністю передачі військової допомоги Україні.
Особливо корисними будуть його глибокі знання і досвід в Індо-Тихоокеанському театрі – ключовому для цього "вирішального десятиліття",
– вважає генерал-майор морської піхоти у відставці Арнольд Пунаро, колишній директор штабу Сенатського комітету з питань збройних сил.
За його словами, на посаді голови генерал Браун зможе керувати об'єднаними силами і спільними операціями для протидії загрозам не лише з боку Китаю, а й Росії, Ірану і Північної Кореї.
Як відзначає The New York Times, генерал Браун не такий балакучий, як генерал Міллі, який полюбляв довгі історичні екскурси, що пов'язують сучасні військові і політичні маневри. Але генерал Браун привносить в роботу здатність відповідати моменту, коли він виникає.
Що Браун думає про війну Росії проти України та протистояння з Китаєм
Браун, який має псевдонім "CQ", допомагав розробляти і керувати повітряною кампанією, завдяки якій вдалося витіснити терористів ІДІЛ з самопроголошеного халіфату в Сирії та Іраку. За словами представників адміністрації, завдяки завданням в Тихоокеанському регіоні він отримав дуже детальне уявлення про Китай.
Як член Об'єднаного штабу, Браун брав участь у масштабних зусиллях з озброєння, підготовки і консультування українських військових до та після вторгнення Росії в 2022.
- Відповідаючи на запитання про те, чого можна навчитися на прикладі війни в Україні, генерал сказав, що Київ демонструє цінність того, як обмін інформацією може зблизити союзників і партнерів.
- Росія, за словами Брауна, також зрозуміла важливість військової логістики і те, що військові операції можуть тривати довше, ніж передбачалося.
Виконання своїх обов'язків генерал почне вже 1 жовтня. Як вищий офіцер ВПС США, Браун виступає за модернізацію парку ВПС перед обличчям зростаючої військової конкуренції між США і Китаєм. Відповідаючи на запитання про свій підхід, він сказав, що ризики повинні бути збалансовані в часі, щоб зберегти боєздатність збройних сил зараз і готовність до нових викликів у майбутньому.
Домінація в небі – це відповідь Китаю та Росії
Повітряні сили не мали свого представника на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів протягом 18 років. Тепер прихильники Брауна, ймовірно, сподіваються, що тому вдасться досягти успіху в спрямуванні більшого обсягу ресурсів. Це може бути особливо важливим з огляду на роль ВПС у потенційному конфлікті з Китаєм.
Лише кілька місяців тому Браун чітко дав зрозуміти, наскільки сильно він вірить у важливість військово-повітряних сил, під час виступу на симпозіумі AFA з питань ведення війни, неодноразово повертаючись до слогану "Військово-повітряні сили – це відповідь".
Мало яка військова операція США може бути успішною або навіть розпочатися без ВПС. З часів Другої світової війни, незалежно від конфлікту, Америка покладалася на військово-повітряні сили, починаючи з перших місяців після Перл-Гарбору та закінчуючи Кореєю, В'єтнамом, війною в Перській затоці і навіть перемогою над ІДІЛ в Сирії. І військово-повітряні сили залишатимуться життєво важливими для операцій США в майбутньому,
– сказав Браун у своїй промові.
За словами Брауна, війна Росії проти України показала, що відбувається, коли одна зі сторін не має переваги в повітрі. Атаки на логістичні та командні центри в Україні також посилили проблему, яка полягає в тому, що військові центри США і союзників сконцентровані в обмеженій кількості місць у Європі.
- Браун наголосив на потужній наземній протиповітряній обороні в Україні, яка значною мірою відтіснила ворожі літаки від лінії фронту. Натомість Росія покладається на безпілотники і ракети дальнього радіусу дії.
- За його словами, Україна, яка зараз використовує британські крилаті ракети великої дальності Storm Shadows і американські керовані бомбиі JDAM, тепер має певний власний потенціал для нанесення ударів з повітря.
Росія прагнула придушити українську протиповітряну оборону, що змусило США та інших союзників неодноразово поповнювати запаси перехоплювачів ППО України і надавати високопродуктивні системи, такі як батареї Patriot і NASAMS. До речі, саме ця платформа використовується для захисту Вашингтона від ворожих ракет.
Безумовно, акцент Брауна на ВПС та ролі авіації в сучасних війнах свідчить про те, що Україна може потенційно розраховувати на активну підтримку Пентагона в цьому плані.
Наводимо тут одразу цікаву цитату Брауна щодо певної нерішучості Пентагону в деяких ситуаціях.
Збройні сили США – це величезна установа, вартістю майже 1 трильйон доларів, яка, на жаль, дуже повільно реагує. Її гальмують укорінені інтереси та застарілі процеси. Але те, що Пентагон працював як неповоротка установа протягом більшої частини 21-го століття, не означає, що так має тривати й надалі,
– зазначив Браун.
Цікаві факти про Чарльза Брауна
- У 2020 році журнал Time включив Брауна до списку 100 найвпливовіших людей світу.
- Браун стане першим афроамериканцем, який очолив вид Збройних сил США, та лише другим афроамериканцем, який очолить Об'єднаний комітет начальників штабів після Коліна Пауелла, призначеного на цей пост Джорджем Бушем-молодшим 20 років тому.
- Затвердження Брауна на посаду начальника штабу ВПС у Сенаті США у серпні 2020 року пройшло одноголосно.
- Генерал Браун має чимало американських військових нагород і відзнак. Проте, є в нього також й іноземні нагороди, зокрема, орден від Південної Кореї, почесна нагорода Збройних сил Сінгапура, а також медаль НАТО за участь у бойових операціях в колишній Югославії.
Очевидно, що цей випадок також зіграв не останню роль у призначенні генерала Брауна на таку високу посаду.
Емоційне звернення генерала Брауна: дивіться відео