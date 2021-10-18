Адже Колін Пауелл відомий не лише у США, але й в усьому світі. Чим займався та політик та що принесло йому популярність – читайте далі у матеріалі.

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Молоді роки та військова кар'єра

Колін Пауелл народився 5 квітня 1937 року у Нью-Йорку у родині вихідців з Ямайки. Дитинство майбутнього політика пройшло у Бронксі. У Нью-Йорку Пауелл навчався та отримав ступінь бакалавра геології у місцевому Сіті-Коледжі. Там йому надали стипендію та можливість пройти курс військової справи. У цій царині молодик почав робити значні успіхи й вирішив присвятити армії своє життя.

У віці 21 рік Колін Пауелл пішов на військову службу, яку проходив спочатку у Флориді, а згодом – у Західній Німеччині. Одним з наступних місць служби Пауелла став В'єтнам. Спочатку молодий офіцер був серед військових радників армії Південного В'єтнаму, отримав поранення під час бойового патрулювання.

Капітан Колін Пауелл у В'єтнамі / фото з фейсбуку Коліна Пауелла

Після поранення у 1963 році Пауелл був змушений повернутися до США, але в 1968 році знову опинився на війні. Хоч він і мав посаду заступника начальника штаба піхотної дивізії, був активним учасником бойових дій – гелікоптер, на якому летів майор Пауелл був збитий в'єтконгівцями й офіцер самотужки врятував трьох бойових товаришів. За це він отримав почесну нагороду – Soldier's Medal.

Тоді ж Колін Пауелл став учасником гучного скандалу – офіцера звинуватили у приховуванні фактів військових злочинів американської армії у В'єтнамі, зокрема, масових вбивств у Сонгмі. Цей епізод показав Пауелла як людину, що не бажає "виносити на світ скелети з шафи" й здатна тримати язика за зубами, навіть якщо мова йде про військові злочини.

Коли Пауелл став політиком, йому доведеться виправдовуватись за це, але тоді – наприкінці 1960-х – це було плюсом для кар'єри перспективного офіцера, який отримав реноме "командного гравця".

Пентагон

Після повернення до США Колін Пауелл разом з родиною оселився у столиці США та почав працювати у Пентагоні. Паралельно він отримав ступінь МВА в місцевому Університеті Джорджа Вашингтона. Згодом Пауелл захистив докторську.

Роботу в Пентагоні Колін Пауелл активно суміщав з політикою – він пройшов стажування у Білому домі, а згодом відправився у відрядження до Республіки Корея.

Будні у Пентагоні / фото з фейсбуку Коліна Пауелла

У 1983 році у розпал "Холодної війни" Колін Пауелл став помічником міністра оборони США, за 3 роки доріс до заступника директора Ради Національної Безпеки США, а в 1987 році був призначений радником президента Рональда Рейгана з національної безпеки.

Наступник Рейгана – Джордж Буш-старший номінував Пауелла на високу посаду очільника Об'єднаного комітету начальників штабів США й Пауелл став першим темношкірим американцем на цій посаді.

В гостях у Рейгана / фото з фейсбуку Коліна Пауелла

У ці роки була впроваджена нова оборонна стратегія США – так звана "Доктрина Пауелла", яка діяла до переможного для США завершення Холодної війни.

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Саме за керівництва Пауелла були сплановані та реалізовані вторгнення США до Панами та операція "Буря у пустелі". Також політик домігся мирної передачі влади від військової хунти на Гаїті.

Кадровий військовий розглядався республіканцями як кандидат у президенти США, але сам Пауелл вирішив піти на пенсію.

Колін Пауелл та Леді Ді / фото з фейсбуку Коліна Пауелла

Державний секретар США

Після завершення каденції демократа Клінтона й обрання президентом США Джорджа Буша-молодшого, авторитетний військовий повернувся у велику політику. Пауелл отримав посаду державного секретаря США й став першим афроамериканцем – головою зовнішньополітичного відомства цієї країни.

Після трагічних подій 11 вересня 2001 року США намагалися відновити свій міжнародний авторитет силою. У результаті були розпочаті непопулярні війни – вторгнення до Афганістану та Іраку. До останньої кампанії Пауелл має безпосереднє відношення.

Легендарний виступ Коліна Пауелла в ООН:

Кадри, на яких Пауелл 5 лютого 2003 року тримає у руках колбу з невідомою речовиною та переконує Раду Безпеки ООН, що в Саддама Хуссейна є біологічна зброя, стали мемом та облетіли весь світ. Згодом ніякої біологічної зброї в Іраці не знайшли, а невідомий білий порошок, який держсекретар США вперто ідентифікував як сибірську виразку, назавжди приклеївся до Коліна Пауелла. Власне, він і поховав кар'єру політика.

У 2005 році Пауелл публічно покаявся за свої слова та звинуватив у всьому ЦРУ, хоч за іншими версіями, він діяв свідомо й згодом став цапом-відбувайлом за вказівкою Білого дому.

Після перемоги Буша-молодшого Пауелл залишив адміністрацію й пішов на пенсію. Новим держсекретарем стала Кондоліза Райс.

Колін Пауелл та Білл Клінтон / фото з фейсбуку Коліна Пауелла

На пенсії Пауелл поводив себе доволі активно й відзначився підтримкою вже демократичного табору. Зокрема, виступав за обрання Барака Обами, а згодом підтримував Гілларі Клінтон.

В останні роки життя Колін Пауелл запам'ятався камео у популярному сіткомі "Мадам Секретар". Там він зіграв самого себе.

Повідомлення про смерть Коліна Пауелла / Скриншот

18 жовтня 2021 року життя видатного політика перервалося у військовому шпиталі в Меріленді. Причиною смерті стали ускладнення після COVID-19.