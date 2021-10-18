Як повідомила у фейсбуці сім'я Пауелла, першого темношкірого держсекретаря США не стало вранці 18 жовтня.

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Про смерть політика повідомила його сім'я

Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся і визначного американця,

– написали рідні.

Родичі померлого зауважили, що причиною його смерті стали ускладнення після коронавірусу, при цьому вони додали, що політик був повністю вакцинований проти COVID-19.

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