Чоловік помер 13 жовтня 2021 року. Саме він очолював будівництво та експлуатацію станції до катастрофи.

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Помер перший директор Чорнобильської АЕС

Сьогодні (мовиться про 13 жовтня – 24 канал) на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов,
– написали на сторінці станції.

На станції також висловили глибоке співчуття рідним та близьким померлого. Чоловік проживав у Києві, де й помер.

Саме Віктор Брюханов був директором Чорнобильської АЕС протягом 1970 – 1986 років, тобто від початку будівництва й до трагічного вибуху четвертого енергоблока АЕС.

Помер Віктор Брюханов
Віктор Брюханов помер на 85 році життя / Фото Чорнобильська АЕС

У "Вікіпедії" мовиться, що після катастрофи його відсторонили з посади директора, проте з 1986 й до 1987 року він був заступником начальника виробнично-технічного відділу ЧАЕС.

Що відомо про Віктора Брюханова

  • Віктор Брюханов закінчив енергетичний факультет Ташкентського політехнічного інституту.
  • Після Чорнобильської катастрофи у липні 1986 року його виключили з КПРС. Рішення ухвалило Політбюро ЦК КПРС за промахи та помилки, що призвели до аварії на ЧАЕС.
  • У 1988 році разом із колишнім головним інженером станції Миколою Фоміним його засудили на 10 років ув'язнення. Звільнили достроково через 5 років.
  • У 1991 році слідство встановило, що у конструкції реактора були технологічні помилки.
  • У квітні 2021 року СБУ оприлюднила секретні документи про катастрофу. Там є перша доповідь Віктора Брюханова від 26 квітня 1986 року з позначкою "секретно". Тоді Брюханов запевняв керівництво, що ситуація в місті Прип'яті та районах неподалік нормальна, а рівень радіації – контрольований.