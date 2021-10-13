Чоловік помер 13 жовтня 2021 року. Саме він очолював будівництво та експлуатацію станції до катастрофи.
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Помер перший директор Чорнобильської АЕС
Сьогодні (мовиться про 13 жовтня – 24 канал) на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов,
– написали на сторінці станції.
На станції також висловили глибоке співчуття рідним та близьким померлого. Чоловік проживав у Києві, де й помер.
Саме Віктор Брюханов був директором Чорнобильської АЕС протягом 1970 – 1986 років, тобто від початку будівництва й до трагічного вибуху четвертого енергоблока АЕС.
Віктор Брюханов помер на 85 році життя / Фото Чорнобильська АЕС
У "Вікіпедії" мовиться, що після катастрофи його відсторонили з посади директора, проте з 1986 й до 1987 року він був заступником начальника виробнично-технічного відділу ЧАЕС.
Що відомо про Віктора Брюханова
- Віктор Брюханов закінчив енергетичний факультет Ташкентського політехнічного інституту.
- Після Чорнобильської катастрофи у липні 1986 року його виключили з КПРС. Рішення ухвалило Політбюро ЦК КПРС за промахи та помилки, що призвели до аварії на ЧАЕС.
- У 1988 році разом із колишнім головним інженером станції Миколою Фоміним його засудили на 10 років ув'язнення. Звільнили достроково через 5 років.
- У 1991 році слідство встановило, що у конструкції реактора були технологічні помилки.
- У квітні 2021 року СБУ оприлюднила секретні документи про катастрофу. Там є перша доповідь Віктора Брюханова від 26 квітня 1986 року з позначкою "секретно". Тоді Брюханов запевняв керівництво, що ситуація в місті Прип'яті та районах неподалік нормальна, а рівень радіації – контрольований.