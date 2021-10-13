Мужчина умер 13 октября 2021 года. Именно он возглавлял строительство и эксплуатацию станции до катастрофы.
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Умер первый директор Чернобыльской АЭС
Сегодня (говорится о 13 октября – 24 канал) на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов,
– написали на странице станции.
На станции также выразили глубокие соболезнования родным и близким умершего. Мужчина проживал в Киеве, где и умер.
Именно Виктор Брюханов был директором Чернобыльской АЭС в течение 1970 – 1986 годов, то есть с самого начала и до трагического взрыва четвертого энергоблока АЭС.
Виктор Брюханов умер на 85 году жизни / Фото Чернобыльская АЭС
В "Википедии" говорится, что после катастрофы его отстранили от должности директора, однако с 1986 и до 1987 года он был заместителем начальника производственно-технического отдела ЧАЭС.
Что известно о Викторе Брюханове
- Виктор Брюханов закончил энергетический факультет Ташкентского политехнического института.
- После Чернобыльской катастрофы в июле 1986 года он был исключен из КПСС. Решение приняло Политбюро ЦК КПСС за промахи и ошибки, которые привели к аварии на ЧАЭС.
- В 1988 году вместе с бывшим главным инженером станции Николаем Фоминым его осудили на 10 лет заключения. Освободили досрочно через 5 лет.
- В 1991 году следствие установило, что в конструкции реактора были технологические ошибки.
- В апреле 2021 года СБУ обнародовала секретные документы о катастрофе. Там есть первый доклад Виктора Брюханова от 26 апреля 1986 года с пометкой "секретно". Тогда Брюханов уверял руководство, что ситуация в городе Припяти и районах неподалеку нормальная, а уровень радиации – контролируемый.