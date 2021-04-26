К 35 годовщине Чернобыльской трагедии СБУ опубликовала секретные документы КГБ. В частности теперь можно прочитать самый первый доклад о взрыве, первых переговорах и эвакуации почти 45 тысяч жителей.

В СБУ говорят, что даже через 35 лет после ужасной трагедии на Чернобыльской АЭС, в хронологии тех событий есть неизвестные страницы. Поэтому государственный архив СБУ обнародовал неизвестные документы.

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Данные СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы КГБ о:

первом докладе "наверх" о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова;

переговорах операторов станции в момент аварии;

эвакуации почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов.

Секретные документы КГБ о Чернобыльской трагедии / Фото фейсбук СБУ

Малоизвестные факты о трагедии

СБУ пишет, что советская власть скрывала еще ряд фактов. В частности о том, что:

Аварии на ЧАЭС случались до 26 апреля 1986 года. В частности известно об авариях на 1 энергоблоке в 1982 году и на 3 и 4 энергоблоках в 1984 году. Например, на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но в докладе КГБ говорится, что "были приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов".

В 1983 году Москва получила данные, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась в 60 раз выше, чем во время взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки".

После аварии власти искали различные "теории заговора" – 27 апреля подготовили перечень "неблагонадежных" жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также "сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто переписывается за границу".

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Потом возникли документы, что "националисты" хотели получить образцы зараженного грунта с помощью агентурной сети в Киеве", чтобы дискредитировать советское руководство в мире.

В 1986 году издали директиву, которая засекретила все детали аварии на ЧАЭС: причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационное состояние, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.

В 1987 году корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти. Однако в секретном докладе КГБ отчитывался об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые.

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