Полковник внутренней службы в отставке Михаил Святненко первым сфотографировал разрушенный четвертый блок ЧАЭС. Он рассказал, какие эмоции пережил 26 и 27 апреля 1986 года и о том, были ли готовы ликвидаторы к тому, с чем столкнулись.

Именно Святненко сложил от руки первую карту уровней радиации. Об этом ликвидатор рассказал в интервью 24 каналу.

Все тут Прекрасно понимал, что это взрыв, – автор первой карты уровней радиации и фото блока ЧАЭС

Святненко сразу понял, что произошел взрыв

Во время аварии на Чернобыльской электростанции Святненко работал старшим инженером отдела Государственного пожарного надзора управления пожарной охраны Киевской области. Он отметил, что даже спросить, что случилось нельзя было – ведь все было засекречено. Всем говорили, что это пожар, однако Святненко уже понимал, что это был взрыв.

Святненко и еще 5 офицеров включили в группу дозиметристов.

Все мы получили общевойсковые защитные комплекты: резиновые штаны с бахилами, куртки с капюшонами, противогазы, тревожные чемоданы. После этого мы ожидали команду выезжать на станцию. Большинство машин уже тогда из районов были направлены к месту чрезвычайного происшествия в Припяти,

– рассказал Святненко.

На ЧАЭС они выехали утром 27 апреля. Им поставили задачу – провести радиационную разведку Припяти. Именно тогда Святненко и сделал фото разрушенного четвертого энергоблока. Одеты военные были в обычную одежду, противогазы остались в машине, в которой приехали из Киева.

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"Это, как говорится, была спешка и халатность, непосредственно, наших командиров. Это же была наша беспечность. И когда мы только стартанули ехать, я тут же спохватился и говорю: "Вася, а мы ведь костюмы забыли. Мы же выезжаем на объект после взрыва", – рассказал ликвидатор.

Это была человеческая небрежность, – Святненко

Святненко подчеркнул, что в то время этот реактор считался самым безопасным и имел тройную защиту. Однако это была и очень высокая ответственность, которой пренебрегли. Ведь те исторические фотографии тогдашний капитан делал без респиратора и даже марлевой маски.

Такого испуга не было, но я бы назвал это "бардаком". Это, фактически, была человеческая небрежность,

– добавил Святненко.

Что известно о Михаиле Святненко? На момент Чернобыльской трагедии Михаилу Святненко исполнилось всего 29 лет. Авария повлияла на здоровье как самого Мизайла, так и его близких. В 1990 году на экспертном совете ликвидатору заочно по документам вынесли, что он переболел острой лучевой болезнью І степени.

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