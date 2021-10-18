Как сообщила в фейсбуке семья Пауэлла, первого темнокожего госсекретаря США не стало утром 18 октября.
Ранее Умер первый директор Чернобыльской АЭС Брюханов, которого осудили за катастрофу
О смерти политика сообщила его семья
Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и выдающегося американца,
– написали родные.
Родственники умершего отметили, что причиной его смерти стали осложнения после коронавируса, при этом они добавили, что политик был полностью вакцинирован против COVID-19.
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